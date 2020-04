Científicos son capaces de leer nuestros pensamientos

El neurocientífico Marcel Just y sus colegas de la Universidad Carnegie Mellon utilizan fMRI, una técnica usada en radiología que produce imágenes de alta resolución con buen contraste entre diversos tejidos cerebrales, para descifrar lo que una persona está pensando. Sí. Desgraciadamente, los pensamientos van a dejar de ser un área privada.

Cada vez que una persona habla —o imagina que está hablando— se forman en su cerebro ciertos patrones de actividad cerebral. Y lo mismo pasa nosotros escuchamos a alguien que nos habla, o imaginamos que lo hace. Los científicos son capaces ahora, de identificar estos patrones cuando un individuo lee una oración, experimenta una emoción particular o aprende un nuevo tipo de información. Entendiendo cómo se relacionan esos patrones con palabras concretas se puede crear un traductor mente-discurso verbal. En una palabra: pueden leer la mente y conocer los pensamientos y emociones de persona específica. Da miedo pensarlo.

¿En qué momento eliminamos a una persona de la sociedad porque su actividad cerebral se desvía de lo que se considera normal?

No se trata de telepatía, un proceso de comunicación en la que hay un “emisor” y un “receptor” sino de un hackeo. Claro que sus creadores trabajan en ello porque este "pirateo cerebral" podría descubrir si alguien está pensando en suicidarse y podría salvarle la vida pero este conocimiento también podría tener consecuencias nefastas si cae en malas manos. ¿En qué momento eliminamos a una persona de la sociedad porque su actividad cerebral se desvía de lo que se considera normal?

Y si no es como los “precogs” de Minority Report, (recordemos que se trata de seres especiales que ven imágenes del futuro denominadas "previsiones" de crímenes aún no cometidos), las técnicas pueden ser utilizadas para conocer las necesidades individuales de cada uno y ayudar a tomar decisiones demoscópicas, comerciales, publicitarias, etc… Adiós al libre albedrío. Bienvenido determinismo.

Además, una vez sabemos qué zonas son las implicadas en un determinado proceso cognitivo: ¿Podrían generarlas? Me explicaré.

Hackeando la mente

Los investigadores médicos pueden tratar una amplia gama de trastornos neurológicos y psiquiátricos, desde la enfermedad de Parkinson hasta la depresión crónica, transmitiendo pulsos eléctricos o magnéticos a través del cuero cabelludo o implantando electrodos en el cerebro. Eso está bien pero, ¿podrían modificar el comportamiento?

La inquietante posibilidad de controlar el cerebro de una persona mediante estimulación eléctrica ya ha sido experimentada en el pasado. En la década de los setenta, el neuropsicólogo Robert Heath de la Universidad de Tulane, insertó electrodos en el cerebro de un homosexual para "curarlo". Para ello estimuló el centro de placer de su cerebro. También el neurocientífico español José Delgado usó la estimulación cerebral en monos, personas e incluso un toro de lidia para controlar comportamientos y funciones específicas y controlarlos a voluntad presionando un simple botón de un dispositivo de control remoto. De esta forma logró controlar movimientos, alterar pensamientos, evocar recuerdos… Rabia y pasión estaban al alcance de la mano de Delgado.

Estos experimentos pueden conducir a la alienación y carencia de sentido de la identidad humana

Se diría que estos legítimos experimentos en pos del avance de la ciencia, que aparentemente, cumplen las leyes éticas, aunque no lo persigan pueden conducir a la alienación y carencia de sentido e identidad humana en los sujetos monitorizados, como un moderno Frankenstein. Este personaje de ficción, que apareció por primera vez en la novela de Mary Shelley, es el resultado trágico de una tecnología incontrolada. Como también lo es el Golem, un ser fabricado a partir de barro o arcilla, que toma vida pero, sin embargo, es controlado por su creador.

La evolución de la sociedad y su sensibilidad ética ha reducido de forma significativa algunas investigaciones sobre estimulación cerebral (como los terribles experimentos con LSD llevados a cabo dentro del proyecto MK ULTRA) pero estas nuevas capacidades no invasivas de poder monitorear y manipular directamente la actividad eléctrica del cerebro plantean un serio debate científico y ético

Tal como recuerda el doctor R. Douglas Fields, autor de Electric Brain: How the New Science of Brainwaves Reads Minds, Tells Us How We Learn, and Helps Us Change for the Better, la FDA aprobó el tratamiento de la depresión mediante estimulación magnética transcraneal en 2008, y posteriormente amplió la aprobación para tratar el dolor y la migraña. Para llevar a cabo el tratamiento, se implanta un electrodo en el cuero cabelludo para aplicar corriente eléctrica y estimular o inhibir neuronas de las regiones cerebrales apropiadas. Un caballo de Troya que puede ser utilizado con otros propósitos. Hasta dónde es posible llegar?