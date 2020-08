Un extraño cubo, diez veces mayor que la Tierra, ha sido avistado en el hemisferio norte de nuestro Sol. La inquietante imagen fue tomada el pasado 15 de julio por la sonda espacial SOHO (acrónimo de Solar and Heliospheric Observatory) que explora nuestra estrella desde 1995.

Se trata de un proyecto conjunto entre la agencia espacial norteamericana (NASA) y la Asociación Espacial Europea (ESA) que constituye en la actualidad la fuente principal de datos del Sol en tiempo real y que puede ser monitoreado desde la red. Pues bien, el diario británico Daily Express ofreció el pasado 24 de julio un titular sensacionalista: 'nave cubo alienígena' DIEZ VECES más grande que la Tierra capturada por la NASA

La captura era fotográfica y, para tal afirmación, se basaba en la opinión del “cazador de alienígenas” (sic) Scott Waring, de Taiwan, quien en su blog califica esta anomalía de nave alienígena. “El cubo –asegura– se ve a menudo yendo y viniendo de nuestro sol” y asegura que “recogen energía y partículas especiales de las que aún no tenemos consciencia.”

Waring también cree que el presunto OVNI proviene del núcleo del Sol, donde se alimenta de la inmensa energía de nuestra estrella anfitriona.

Bernhard Fleck es uno de los jefes del proyecto SOHO y, al ver la imagen enviada por la sonda, comenzó a buscar una explicación.

No hay nada extraño

Fleck, como es lógico, descartó la presencia de ovnis en el Sol y explicó a los medios que el cuadrado negro está provocado por un bloque de telemetría dañado, según recoge el portal especializado VICE.

Las transmisiones, a 1,5 millones de kilómetros de distancia, no son lo fluidas que uno puede desear y, cuando se producen “huecos” en el envío de paquetes de bites, un software informático reinterpreta los datos para componer la imagen, pero esa reinterpretación puede fallar y “la mayoría de los bloques faltantes se completan en el procesamiento, pero esto no siempre funciona, y no todos los bloques que faltan se llenan correctamente. Fleck explicó en un comunicado que los datos científicos de nivel cero que son los consideran más importantes, no se ven afectados.

Fin del misterio… aparentemente, porque los más conspiracionistas ya ven en la comparecencia de Fleck un encubrimiento de las agencias para negar la existencia de los ovnis.