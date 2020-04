Llegan los robots astronautas: el viaje de Fedor

Pocos medios hablan de Skybot F850, o Fedor para los amigos, el primer cosmonauta ruso artificial. Hasta el momento, la conquista del espacio había sido primero cosa de animales –recordemos a Laika– y luego de los humanos. Pero es probable que esta tendencia esté a punto de cambiar. La vanguardia de la carrera espacial rusa se llama Fedor, un robot humanoide astronauta de 1,80 metros y 160 kilos de peso. Fue lanzado recientemente al espacio mediante el cohete Soyuz MS-14, desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, como único tripulante. Su misión consistía en acoplarse a la Estación Espacial Internacional, lográndolo al segundo intento. Fedor, además, está presente en redes sociales. Se le puede encontrar en Instagram (#skybotf850) y en Twitter (@FEDOR37516789), donde sus seguidores pueden ver sus hazañas.

En total, Fedor solo estará en el espacio 17 días, tiempo más que suficiente para formularnos la siguiente pregunta: ¿sustituirán los robots a los humanos en la conquista del espacio? Es evidente que los robots plantean una serie casi infinita de ventajas, siendo la más importante la resistencia a los viajes largos. No pierden masa muscular, se puede reducir la energía que consumen, se pueden apagar, no se aburren, no se desesperan y no se vuelven locos. Su existencia estaría únicamente dedicada a cruzar el vacío interestelar. Es evidente que son incapaces de improvisar, como los humanos, y no pueden realizar funciones para las que no han sido programadas. Sin embargo, pensándolo bien, quizás su conquista de la carrera espacial ya ha tenido lugar. Pensemos que los dos únicos objetos de origen humano que han abandonado el sistema solar, las sondas Voyager, son máquinas. Quizás, algún día, en un tiempo lejano, las máquinas serán las herederas de la humanidad y construirán colonias en lejanos planetas.

Parece claro que estos y otros robots estarán dotados de inteligencia artificial, con el riesgo que eso supone

Por otro lado, parece claro que estos y otros robots en un futuro cercano estarán dotados de inteligencia artificial, con el riesgo que eso supone, pues muchos especialistas piensan que estos robots con inteligencia artificial acabarán dominando a los humanos. Jean Tallinn es un empresario y programador estonio que fundamentalmente es conocido por haber fundado la popular aplicación Skype, aunque antes también había participado en la no menos célebre Kazaa. Gracias a estas dos grandes aventuras empresariales, amasó la gran fortuna de la que dispone actualmente. Sin embargo, Jaan Tallinn parece dispuesto a gastarse una considerable parte de su capital en combatir los peligros de la inteligencia artificial –IA–, puesto que el emprendedor estonio considera que ésta es una de las grandes amenazas potenciales que enfrenta la humanidad. Coincidía con Stephen Hawking en que el problema consistirá en mantenerla bajo control.

Alineación de valores

A Tallinn le preocupa también especialmente la llamada «alineación de valores», es decir, que las metas y objetivos de la IA se alineen con los valores humanos. Porque, de lo contrario, podría convertirse en un arma de destrucción masiva de la humanidad. Hasta ahora, Tallin ha donado más de 600.000 dólares al Machine Intelligence Research Institute –MIRI–, con el objetivo de diseñar máquinas con valores humanos.y programador estonio que fundamentalmente es conocido por haber fundado la popular aplicación Skype, aunque antes también había participado en la no menos célebre Kazaa. Gracias a estas dos grandes aventuras empresariales, amasó la gran fortuna de la que dispone actualmente.

Sin embargo, Jaan Tallinn parece dispuesto a gastarse una considerable parte de su capital en combatir los peligros de la inteligencia artificial –IA–, puesto que el emprendedor estonio considera que ésta es una de las grandes amenazas potenciales que enfrenta la humanidad. Coincidía con Stephen Hawking en que el problema consistirá en mantenerla bajo control. A Tallinn le preocupa también especialmente la llamada «alineación de valores», es decir, que las metas y objetivos de la IA se alineen con los valores humanos. Porque, de lo contrario, podría convertirse en un arma de destrucción masiva de la humanidad. Hasta ahora, Tallin ha donado más de 600.000 dólares al Machine Intelligence Research Institute –MIRI–, con el objetivo de diseñar máquinas con valores humanos. Habrá que ver hasta dónde puede llegar Fedor, nuestro robot astronauta, así como sus predecesores.