Anonymous vuelve a la carga con la conspiración Pizzagate

El caso de George Floyd ha dado la vuelta al mundo. Y no es para menos. Para los que no estén al corriente, se trataba de un hombre afroamericano de 46 años que murió el pasado 25 de mayo de 2020. ¿Cómo? A manos de un policía. Floyd fue arrestado por, según indican los medios, tratar de comprar en un supermercado con un billete falso. El arresto, viralizado y no apto para aprensivos, tuvo una brutalidad inadmisible, y es que Derek Chauvin, el oficial (blanco) que lo arrestó, lo inmovilizó en el suelo y lo asfixió con su rodilla durante casi 9 minutos, mientras los otros agentes contenían a la multitud. Dos autopsias distintas han determinado que la muerte fue, en efecto, un homicidio.

Si bien no es una novedad que en Estados Unidos la actuación policial ha sido cuestionable en incontables ocasiones, ni tampoco que el racismo está al orden del día, la suerte (y en parte desgracia) de la era digital es que todo el mundo tiene acceso a una cámara en su teléfono móvil. Y a día de hoy, un suceso de estas características no puede pasar desapercibido como años atrás. En plena luz del día, no eran pocos los transeúntes que se detuvieron a grabar los hechos y lo publicaron en las redes sociales, viralizándolo y llegando a todos los rincones del mundo en pocas horas.

De este modo, una sociedad cada vez más concienciada sobre la igualdad de los derechos humanos, alzó la voz desde el primer momento para expresar su indignación y aportar su grano de arena para acabar con el racismo, la xenofobia y la brutalidad policial. El lugar de los hechos se ha convertido en el centro neurálgico reciente del movimiento Black Lives Matter (La vida de los negros importan), originado en 2013 y que ha vuelto a aparecer con fuerza a raíz del suceso. Y esto nos lleva al tema principal del artículo, y es que Anonymous, el grupo activista/hacker por excelencia, ha vuelto a aparecer después de tres años de inactividad exigiendo justicia. Y, como bien sabemos todos, si ésta no llega se la toman por su mano exponiendo los trapos sucios del gobierno y celebridades, como es el Pizzagate.

Mucha gente ha salido a la calle a protestar en contra del racismo y la xenofobia

¿Qué es el Pizzagate?

El Pizzagate es una teoría de la conspiración que se hizo viral durante las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2016, aunque posteriormente fue desacreditada por un gran número de organizaciones.

Todo empezó en marzo de 2016, cuando el email de John Podesta, el manager de campaña de Hillary Clinton, fue hackeado y filtrado por WikiLeaks. Esta teoría afirma que en esos correos electrónicos había mensajes codificados que hacían referencia a tráfico de personas y abuso sexual infantil, usando los términos ‘pizza’ para referirse a ‘porno’ y ‘cheese’ (queso) para ‘child’ (niño). El escenario en el que todo tendría lugar sería, según los conspiracionistas, el restaurante Comet Ping Pong Pizza de Washington D. C.

A pesar de que esta teoría había sido desechada, Anonymous ha vuelto a ponerla en boca de todos. Recientemente han publicado un mapa con la red de pedofilia de Jeffrey Epstein (condenado en 2019 por tráfico de menores), e incluye nombres de muchas celebridades como Donald Trump, Will Smith o Mick Jagger. Según dicho mapa todo estaría conectado y daría respuesta a incógnitas como las muertes de Kurt Cobain, Paul Walker y Avicii, e incluso apunta al abuso sexual que sufrió de niño Justin Bieber.

La (presunta) colaboración de Justin Bieber para revelar la conspiración

Esta exposición ha dado pie a que los usuarios hilen más fino para dar veracidad a la conspiración. En el momento en el que el nombre de Justin Bieber aparece como presunta víctima de abuso infantil, muchos han relacionado el videoclip de su reciente éxito Yummy con el tema.

Según los usuarios, el cantante canadiense estaría dando pistas en el video sobre lo que le ocurrió hace ya 14 años. Se le puede ver en un banquete rodeado de un grupo de adultos, mientras varios niños tocan música en el local. El clímax del asunto vendría al final del vídeo, momento en el que se muestra un pastel que desaparece para mostrar la cara del artista cuando era niño. Este ha sido, sin duda, el detalle que más ha hecho reaccionar a la comunidad en redes sociales.

Recientemente, Anonymous ha hecho una publicación en la que indica que no son un colectivo u organización al que uno se pueda unir, sino la resistencia que quiera ofrecer cualquiera desde su casa con conexión a Internet. Habrá que estar atentos al revuelo que toda esta información filtrada puede generar…