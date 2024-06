Operación CHAOS: La conspiración contra el rock

La Guerra Fría, la guerra de Vietnam, el Partido Pantera Negra y el movimiento hippie fueron el marco de nacimiento de la Operación CHAOS. Según documentos desclasificados de la CIA, su objetivo era el espionaje de los movimientos sociales norteamericanos entre 1967 y 1974, pero una teoría de conspiración asegura que para desarticularlos, fue más allá; y planeó el asesinato de sus voceros populares: los cantantes de rock.

Toda teoría de conspiración usa las dudas razonables sobre los hechos para existir. Este caso no es la excepción. Las formas tan extrañas en que ocurrieron las muertes de las grandes estrellas del rock, la relación entre espías norteamericanos y narcotraficantes, o los extensos archivos desclasificados del FBI sobre personajes como Jimi Hendrix, dieron nacimiento a la leyenda.

Jimi Hendrix

El punto inicial es “The Brotherhood of Eternal Love/La hermandad del amor eterno”, un cartel narcotraficante estadounidense especializado en LSD. Su principal distribuidor fue Ronald Stark, un personaje ligado a las agencias de inteligencia cuyo nombre aparece esporádicamente en la prensa por ser arrestado en posesión de fuertes cantidades de LSD, hachís y otras drogas. Es donde la historia se vuelve gris; según la teoría, Stark tenía la misión desde la CIA, de introducir los alucinógenos en los movimientos pacifistas con el fin de aletargarlos y neutralizarlos.

El grueso de la operación ocurriría en 1968 con una distribución masiva de LSD que propiciaría actos violentos. Estos lograrían desarticular los movimientos sociales dándoles un rostro no tan pacifista. El supuesto éxito llegó en 1969 con los asesinatos cometidos por la Familia Manson. Pero los movimientos no murieron; el problema no eran las multitudes de hippies que hablaban contra las decisiones gubernamentales de Lyndon Johnson y Nixon, sino sus voceros encarnados en estrellas de rock.

1. Charles Manson

La lista de las supuestas víctimas es larga. Para muchos la inició Mama Cass, muerta por paro cardiaco el 29 de julio de 1974. El motivo por el que encabeza la lista es Paul Kassner, un amigo de Cass que aseguró a la prensa que había sido asesinada por “saber demasiado sobre las conexiones criminales de Hollywood, Washington y Las Vegas”. Pero en la lista hay otros nombres previos y cuyas misteriosas causas de muerte los vuelven parte del mito:

El miembro de los Rolling Stones, Brian Jones, oficialmente murió ahogado en su piscina por un ataque de asma en 1969; extraoficialmente se habla de una mano desconocida que lo ahogó. Jimmy Hendrix murió oficialmente de asfixia con su vómito tras una sobredosis de barbitúricos; extraoficialmente fue hallado con una toalla alrededor de su cuello. Jim Morrison murió oficialmente de un paro en la bañera de su casa en 1971; extraoficialmente le inyectaron cocaína.

Pero los casos más extraordinarios se relacionan a Candy Jones. Según un libro publicado en 1976, la actriz y modelo había sido víctima del programa de control mental gubernamental MK-ULTRA donde se le había creado una segunda personalidad llevándola a la paranoia. Ese mismo año, el cantante y opositor de la Guerra de Vietnam, Phil Ochs, se había suicidado con un cinturón tras creer que era John Train, un agente de la CIA que debía acabar con Ochs. Exactamente el mismo experimento de control mental que los rumores relacionan con el actor Sal Mineo y Marck David Chapman; nada más y nada menos que el asesino de John Lennon.