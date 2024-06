Excomulgado por oponerse a la agenda del WEF

“El Dicasterio para la Doctrina de la Fe me ha informado, con un simple correo electrónico, del inicio de un proceso penal extrajudicial contra mí, con la acusación de haber cometido el delito de cisma y de haber negado la legitimidad del ‘Papa Francisco’”.

El autor de estas líneas es el polémico arzobispo Carlo Maria Viganò quien, en marzo de 2021 denunció por escrito los intereses ocultos de la pandemia del Covid-19 (a la que él denomina pseudopandemia). En su opinión fue una “conspiración criminal urdida por mentes extraviadas.”

Ahora se enfrenta a la excomunión por criticar al Papa Francisco por lo que califica de acciones destructivas contra la Iglesia. La Santa Sede le acusa de haber roto la comunión con el Santo Padre y de haber rechazado el Concilio Vaticano II, algo que Viganò considera un honor.

“Creo que el propio tenor de los cargos confirma las tesis que he defendido repetidamente en mis distintos discursos” -asegura. Y añade: “No es casualidad que la acusación contra mí se refiera al cuestionamiento de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II: el Concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la 'Iglesia sinodal' bergogliana es el necesario metástasis.”

𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗰𝗵𝗶𝘀𝗺 (art. 2 SST; can. 1364 CIC)



