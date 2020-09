El museo encantado

En las pantallas del Museo Space Walk Hall of Fame de Titusville, Florida (EE. UU.) se ve lo que parece ser una misteriosa silueta que atraviesa el plano y que los vigilantes no han sido capaces de identificar. El primero en llamar a los medios, fue el presidente del museo Charlie Mars, que aseguró no poder «explicarlo, ni tampoco los chicos que han instalado el sistema de grabación», descartando en todo momento que se tratase de un efecto óptico provocado por el polvo en suspensión. No en vano en ese instante las luces se encontraban apagadas, el aire acondicionado también, por lo que las imágenes se captaron gracias al night shot de las cámaras de vigilancia. ¿Y qué es lo que vió? Pues aparentemente un objeto muy brillante, que se situaba en mitad del plano, y que poco a poco se iba desvaneciendo.

Lo sorprendente fue, precisamente, que al propio Mars no parecía sorprenderle demasiado, ya que como aseguró «en los últimos 10 o 12 años han sucedido una serie de cosas inexplicables», en un edificio que tiene más de cien años, lo que en EE. UU. es sinónimo de antiguo.

En España sucedió algo muy similar en el Mercado sevillano de Triana, del que ya hablamos en su momento. En este caso, Eleázar Álvarez, encargado de la empresa de seguridad Astarté Custodia, que trabaja en el mercado, aseguraba a los compañeros del diario ABC de Sevilla que «hay veces que en la pantalla del ordenador, donde nos aparecen las imágenes que emiten todas las cámaras de seguridad, de noche suelen tener un punto de color verde que indica que no hay movimiento. Sin embargo, en ocasiones, en alguna de ellas el color ha variado a rojo, y eso indica que sí hay presencia o movimiento. Y en la pantalla, con los infrarrojos, no aparece nada ni nadie», como si alguien invisible estuviese jugando con la tecnología.

Los fenómenos, a decir de los testigos, se siguen produciendo en uno y otro inmueble…