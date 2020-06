La casa, construida a principios del siglo XVI fue propiedad de los monjes de la Abadía de Glastonbury. Siglos después, en 1973 se mudaba el matrimonio Parker Bowles y se empezaba a observar el Aston Martin del príncipe Carlos aparcado fuera.

«Camilla se daba cuenta de su presencia cuando veía la televisión y el fantasma se sentaba a su lado y cambiaba de canal». Según su biógrafa Penny Junor: «Nunca lo vio, pero lo sentía a su lado y se reía de cómo ella y el fantasma siempre querían ver programas diferentes».

La mayoría de los informes aseguran que se trataba de un fantasma «benigno» y no era una amenaza para Camilla. Sin embargo, cuando se casó en 2005 con el príncipe Carlos otro fantasma empezó a mostrarse y este era más agresivo. En 2007, Charles compró la entonces deteriorada pero histórica Dumfries House por 45 millones de libras esterlinas (52 millones de dólares estadounidenses) y comenzó a restaurar la finca escocesa del siglo XVIII para que él y Camilla vivieran en ella.

«Definitivamente había un fantasma, sin duda alguna. Subí las escaleras, entré en el pasillo y pensé que no podía ir más lejos. Literalmente me congelé. Recuerdo que pensé que no quería volver y no lo hice durante unos años».

No sabemos con seguridad de si puede tratarse de Lady Di. Lo que sí se sabe es que a partir de la restauración de la propiedad se dejaron de notar las apariciones. Ahora, la lujosa mansión de 8 habitaciones y 4 baños y pista de tenis incluida se encuentra a la venta. Pero con tanta historia, ¿quién se puede atrever a adquirirla?