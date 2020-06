Escuchan extraños gritos en el cielo

Daniel Robb, residente de la localidad estadounidense de Bryan, Texas, grabó unos extraños gritos provenientes del cielo durante una tormenta el pasado 23 de mayo de 2020. El suceso tuvo lugar entre las 20:30 y las 21:30. “Escuché un sonido muy extraño que provenía de fuera de mi apartamento. Había una tormenta eléctrica muy fuerte en ese momento.”

No lo dudó. Sacó su smatphone y empezó a grabar desde el balcón, detrás de una mosquitera. “Qué es eso se le oye decir”. Ver desde el minuto 21,34. Los sonidos son espeluznantes. Parecen voces humanas gritando desde las alturas.... pero ahí arriba no había nada. ¿ovnis tal vez?

No era como The Hum, (el zumbido) que ha sido reportado en buena parte del mundo, tal y como recoge The World Hum Map. De hecho, en Amarillo (Texas) fue grabado el 8 de mayo un sonido espectral que recuerda poderosamente al de un tren de mercancías. En la urbanización donde se escuchó no hay, sin embargo, vías ni trenes. El sonido grabado, además, no muestra efecto doppler, esto es, el cambio de frecuencia aparente de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. El sonido venía del cielo.

En el caso de Robb, tenía claro que procedía de la extraña tormenta de granizo. “Sonaba como el chillido agudo de algún tipo de alma en pena” –dice en la grabación. “Era tan fuerte que me erizaba el vello de los brazos y el cuello. ¡Llenó todo el cielo nocturno! Nunca había escuchado algo así antes” –concluye.

Rusty Surette, presentador de las noticias vespertinas de la KBTX, sugirió que podía tratarse de una válvula que a causa de la presión, liberó vapor en el Global Health Research Complex de Texas.

