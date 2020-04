Trascurridos seis años de la desaparición del vuelo MH 370, el 8 de marzo de 2014, sólo tenemos una certeza: que el avión yace en algún lugar del océano Indico. Sí, hay que decirlo claro, el Boeing 777 de Malaysian Airlines no fue abducido por extraterrestres, no entró en ningún portal dimensional y no aterrizó en ninguna isla. Lo demuestran las piezas que han aparecido en las costas de varios países del hemisferio sur, principalmente en la Isla de la Reunión, Mauricio y Madagascar. Salvo esto –que no es poco– el resto es un misterio.

¿Por qué el avión salió de su ruta? ¿Por qué voló durante siete horas rumbo a lo desconocido? ¿Por qué los teléfonos móviles siguieron dando señal cuando el avión fue dado como desaparecido por la compañía? ¿Fue un secuestro, un suicidio? ¿Qué pasó?

El 29 de mayo, las autoridades de Malasia decidieron suspender la campaña de búsqueda submarina que estaba realizando la empresa estadounidense Ocean Infinity, que analizó un aérea de unos 112.000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico sin tener resultados significativos. Tal vez por esa razón, los familiares nunca perdieron la esperanza de volver a ver a sus seres queridos.

Seis años después los familiares piden que se reanude la búsqueda de sus allegados perdidos

No es extraño, pues, que seis años después de la desaparición del MH370 los familiares de víctimas hayan pedido que se reanude la búsqueda del avión. "Creo que nuestras demandas son razonables", declaró Jiang Hui, el líder de la red de familiares de las víctimas en China a Europa Press.



Sin embargo, no hay motivos para la esperanza. Como podrás ver en el vídeo que te mostramos a continuación, las piezas encontradas en las playas pertenecen al vuelo de Malaysian Airlines. Se trata de piezas grandes, de los flaps que muestran, además, que el piloto los llevaba desplegados, ¡como si intentara aterrizar normalmente! ¿Qué pudo suceder?

El ex primer ministro australiano, Tony Abbott, apuesta por la teoría que el piloto se suicidó y llevó a cabo el “asesinato masivo” de todas las personas que iban a bordo. Sus declaraciones fueron emitidas el pasado mes de febrero en un documental del canal de televisión Sky News.

Si fuera así, ¿cómo se deshizo del copiloto? Un misterio, uno más porque tampoco parece muy coherente con la teoría del suicidio que el capitán Zaharie Ahmad Shah siguiera pilotando el avión durante SIETE horas más. ¿Por qué esperar tanto?

Piloto y copiloto

Zaharie Ahmad Shah, de 53 años de edad y 18.365 horas de vuelo se salió de la ruta asignada poco antes de la 1,30 de la madrugada cuando deja atrás el espacio aéreo de Malasia y el control de vuelo lo transfiere al control de tráfico de Ho Chi Minh. Entonces gira casi 180 grados y son los radares quienes, a partir de ese momento seguirán sus evoluciones hasta quedar fuera de su cobertura. ¿Por qué no salieron cazas a interceptarlo?

Para Simon Hardy, un piloto de Boeing 777 e instructor de vuelo, es una prueba más de que Ahmad quería suicidarse. Voló cerca de la frontera entre Malasia y Tailandia, entrecruzando el espacio aéreo de ambos países. De esta forma ningún controlador vería el avión como una amenaza ya que se encontraba en el límite de dos espacios aéreos.

"Los controladores de ambos países no se molestaron por este misterioso avión porque '¡Oh!, se fue, no está más en mi espacio aéreo'", declarara Hardy. "Si me hubieran encargado esta operación para desaparecer un 777, habría hecho lo mismo. Por lo que sé, es un vuelo muy preciso y él hizo el trabajo".

Agentes del FBI descubrieron un simulador aéreo en casa del capitán –no sé qué tiene de raro eso- con configuraciones por el Índico. Tampoco sé qué tiene de extraño eso, insisto.

Han llegado a decir que tomó la ruta específica para sobrevolar su ciudad natal, en Penang y despedirse simbólicamente

Durante todo este tipo han arreciado teorías conspirativas: Como la que asegura que el piloto secuestró el avión como protesta por la detención de Anwar Ibrahim, a la sazón líder de la oposición de Malasia; Un grupo llamado Mártires Chinos se adjudicó la responsabilidad del accidente, aunque las autoridades descartaron esta hipótesis.

Además, dos pasajeros estaban volando con pasaportes falsos, aunque al parecer uno de ellos era un solicitante de asilo, sin conexiones con el terrorismo.

La televisión china divulgó la llamada de un familiar de uno de los 239 viajeros que daba señal, pero después parecía ser colgado.

Según los expertos, esta comunicación sólo es posible si hubieran volado cerca de una red de telefonía terrestre pero no en vuelo, a gran velocidad y a altitud de crucero. Son algunas de las cuestiones incómodas que la investigación oficial no recoge y que podrían ser claves para determinar qué pasó con el vuelo MH370.