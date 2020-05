Músicos del más allá

Rocío Jurado falleció en junio de 2006, víctima de un cáncer. A lo largo de su carrera alcanzó fama internacional y, aunque se especializó en géneros como la copla andaluza y el flamenco, también interpretó temas de pop, boleros y baladas románticas. En 2000 recibió el premio La Voz del Milenio como Mejor Voz Femenina del siglo XX. A lo largo de su trayectoria musical vendió 35 millones de copias y consiguió 150 discos de oro y 80 de platino. Su fallecimiento –cuando estaba a punto de cumplir los 60 años– provocó una profunda conmoción entre sus seguidores. Tanto, que incluso surgieron movimientos para canonizar a la cantante gaditana.

Tan solo dos semanas después de su fallecimiento volvió a ser noticia, ya que se le habría aparecido en sueños al puertorriqueño Marc Anthony: cantante, actor y entonces marido de la célebre Jennifer López. En dicha experiencia onírica, Rocío Jurado le interpretó una canción especialmente compuesta para López, tema que la famosísima artista finalmente incluyó en su primer álbum en español.

«Es para Jennifer López»

La propia Jennifer López comentó, durante una entrevista en la MTV, que Marc la había despertado de madrugada para decirle: «He tenido un sueño de lo más loco. Rocío acaba de estar en esta habitación y me ha dicho: ‘Ven aquí, entra al cuarto de inmediato y escucha esto. Esta canción es para Jennifer’, y empezó a cantar la melodía». Inmediatamente, decidieron grabar la canción en el contestador del teléfono para que a Marc no se olvidara. Según Jennifer López, la Jurado le dijo a Marc que el tema debía titularse ¿Qué hiciste? Por supuesto, respetaron la decisión de Rocío, y la canción se incluyó en el álbum de Jennifer López titulado Como ama una mujer. La propia artista llegó a comentar: «Es un tema increíblemente pasional y muy divertido, con un mensaje devastador. Me encanta y espero que le guste a la gente tanto como a mí, porque entonces significará que hice lo correcto».

La canción del más allá –titulada ¿Qué hiciste?– se convirtió en el primer sencillo del CD en español que Jennifer López publicó ese año

En una rueda de prensa que Anthony ofreció durante su visita a España en noviembre de 2006, destacó que nunca había conocido personalmente a la cantante de Chipiona, pero admiraba su trabajo. Respecto al contacto con la Jurado durante su experiencia onírica, dijo: «Fue un sueño muy corto, duró unos quince minutos, pero muy intenso, muy vivo. Ella me cantó una canción. Muchas veces he compuesto en sueños, pero en esta ocasión se trataba de una melodía completa. Al final, Rocío me dijo: ‘Es para Jenny’». Precisamente, la canción revelada –titulada ¿Qué hiciste?, como ya apuntamos anteriormente– se convirtió en el primer sencillo del CD en español que Jennifer López publicó ese año. «Este disco ha sido un trabajo de amor, y siento que me representa, porque Jenny se ha entregado con una pasión desmedida –explicó Anthony a los periodistas–. Lo hizo con su propio dinero y, al final, el mundo se va a enterar de lo que ella tiene que aportar como cantante».

«Morir no es el fin»

En 1973, el famoso cantante brasileño Roberto Carlos publicó la canción O Homem, posteriormente cantada en castellano como El Hombre por el propio intérprete. La pieza hace alusión inequívocamente a la figura de Jesús de Nazaret, con versos sobre su prédica y su doctrina. «Solo hablaba Él de amor / Todo gesto suyo era de amor / Y paz», reza una estrofa del tema musical. El texto de la canción habría sido entregado al cantante brasileño por el que quizá sea el más famoso médium brasileño de todos los tiempos, Francisco Cándido Xavier –más conocido como Chico Xavier–, que mantenía contacto con un espíritu llamado Emmanuel, quien sería en realidad el verdadero autor de los versos y el gran mentor, desde el Más Allá, del médium. Chico Xavier escribió más de 450 libros revelados por los espíritus, de los que se vendieron más de 40 millones de copias. Incluso fue nominado al Nobel de la Paz en 1981. En la letra de la canción que interpreta Roberto Carlos pueden distinguirse algunos guiños a la reencarnación, creencia defendida por el espiritismo: «Existe otra vida más allá / Y así al renacer / Morir no es el fin». Y es que el cantautor carioca es simpatizante de esta doctrina, tan popular en tierras brasileñas. Años después, Roberto Carlos grabó otra canción titulada O homem bom (El hombre bueno), que está dedicada al médium brasileño Chico Xavier. La letra dice así: «Él es un mensajero / Da alegría y jamás da dolor / Quiere la felicidad de la humanidad / Sea donde sea».