Aparece un monolito en Las Vegas

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ha anunciado a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), que los mal llamados monolitos han regresado a Las Vegas.

Con ese nombre denomino la prensa el fenómeno de aparición y robo de misteriosas estructuras de acero inoxidable que recordaban al monolito de la película 2001: Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Un símbolo que quiere representar la inteligencia de Dios omnipresente en todo el universo pero que muchos relacionan con los extraterrestres y su intervención en la evolución humana. De ahí heredó el nombre.

Seguramente por esa razón, cuando en noviembre de 2020, comenzaron a aparecer "monolitos" en todo el mundo sin que, aparentemente, nadie se diera cuenta de quién ni cómo los puso allí, se relacionó con los alienífenas. La primera de las estructuras fue hallada en un lugar remoto cerca de Moab, en el estado de Utah, el 18 de noviembre y, como no podía ser de otra forma, captó la atención del mundo entero durante días. Hasta que, en menos de dos semanas, apareció una segunda estructura, aparentemente idéntica, en Rumania. El fenómeno daba el salto a Europa, aunque regresaría a los Estados Unidos al detectarse otro en California una semana más tarde y, finalmente, otro más en el centro de Las Vegas, en medio de Fremont Street Experience.

En total, se reportaron 23 monolitos de acero inoxidable en todo el mundo entre el 18 de noviembre y el 8 de diciembre de 2020. Hasta se realizó una lista completa en un documento Google donde no figura la última aparición de una estructura similare en Gales de la que informamos semanas atrás.

El último hallazgo fue realizado por Las Vegas Search & Rescue cerca de Gass Peak, justo al norte del valle de Las Vegas, el tercer fin de semana de junio.

"Vemos muchas cosas raras cuando la gente va de excursión, como no estar preparado para el clima, no llevar suficiente agua... ¡pero mira esto!"

Post de la policía de Las Vegas

Se trata de una estructura vertical, alta, rectangular y reflectante similar a los desconcertantes mopnolitos que atraparon la atención del mundo hace cuatro años y que especuló con que se trató de obras de un grupo de artistas con sede en Nuevo México llamado The Most Famous Artist. Sin embargo no se explica que hayan aparecido en una decena de países lo que supone un dispendio... para nada.