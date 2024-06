Los gigantes de Nápoles

Lo confieso. Nápoles es una de mis ciudades favoritas cuando viajo a Italia y es, además, un destino que visité con regularidad años atrás. Por eso, fui el primer sorprendido al ver en Internet las imágenes de un gigantesco esqueleto de un ser que superaba los 24 metros de altura y que habría vivido hace cuarenta mil años en Nápoles. Aquí no cabía la posibilidad de hipersomatotropismo, una alteración que produce gigantismo o acromegalia, síndromes caracterizados por la secreción excesiva de hormona de crecimiento. De ser reales, esas fotos constituían una evidencia de los mismísimos Nefilim, los gigantes que, según el relato bíblico del Génesis surgieron de la unión antinatural entre híbridos de los dioses (por su traducción del hebreo) y las mujeres humanas.

Los huesos que mostraban esas imágenes estaban en un lugar que yo conocía bien. Me refiero a la Sala della Meridiana del Museo Arqueológico de Nápoles, un salón rectangular de 54 x 20 metros donde se expone una escultura del Atlas Farnesio, la más antigua representación escultórica de este titán, realizado en mármol durante el siglo II de nuestra era. No concebía que se hubiera trasladado esta icónica pieza en ningún momento. Así que desconfié: ¿Serían reales o, tal vez, fruto de la Inteligencia Artificial? Es común que los colectivos creacionistas publiquen fake news para poner en jaque la teoría de la evolución.

The remains of Nephilim giants on display at the Archaeological Museum of Naples. pic.twitter.com/6Dz1cqAvem