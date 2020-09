Astronauta ruso difunde un vídeo con ovnis en el espacio

Las auroras boreales tienen lugar cuando el viento solar, esto es, un flujo de partículas electromagnéticas emitidas por el Sol, colisiona con el campo magnético de la Tierra en los polos, lo que ioniza las moléculas de las capas más altas de la atmósfera. Esta reacción emite espectaculares luces que hipnotizan, no sólo a quienes las contemplan desde el suelo, sino, también, a quienes las contemplan desde el espacio.

El pasado 9 de abril de 2020, la nave espacial Soyuz MS-19 envió al astronauta ruso Ivan Vagner y a tres compañeros más, Oleg Skripochka, Andrew Morgan y Jessica Meir de la NASA, al puesto de avanzada espacial para unirse a la tripulación de la ISS (Estación Espacial Internacional por sus siglas en inglés). El 19 de agosto, mientras sobrevolaban la Antártida contemplaron el espectáculo hipnótico de una aurora austral (la boreal es del hemisferio norte y la austral del hemisferio sur).

Pues bien, el cosmonauta ruso compartió un vídeo de la aurora sobre la Antártida pero, además de las verdes luces sobre el casquete austral mostraba cinco objetos desconocidos volando por el espacio exterior. ¿Ovnis?

No pasó desapercibido para el astronauta ruso quien, junto al vídeo, escribió que en la grabación se vería algo más..., no sólo la aurora.

“Entre los segundos 9 y 12, aparecen 5 objetos volando a la par con la misma distancia.” Después continúa explicando que “Los fotogramas se capturaron 1 por segundo y luego se ensamblaron en un video con una velocidad de 25 fotogramas por segundo. Es decir, el tiempo de observación real es de 52 segundos.” Y pregunta: ¿Qué crees que son esos? ¿Meteoros, satélites o…?

