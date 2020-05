“Los extraterrestres están ahí, observándonos”

Vender más de 60 millones de ejemplares en todo el mundo no debe de ser fácil. Quizás por eso Däniken tiene tantos seguidores en todo el planeta, que aceptan sus polémicas declaraciones como si procediesen de un avatar incomprendido. Llevaba años en silencio, pero ha vuelto a hablar. Y sus palabras, una vez más, han resultado polémicas. Porque si Däniken afirma a EM que «los extraterrestres llevan tiempo observándonos, más por curiosidad que por interés», es evidente que hay quien lo cree.

Antes de continuar es importante decir que el suizo se hizo especialmente célebre después de publicar su obra El oro de los dioses (1973), donde hablaba por vez primera de una extraña biblioteca de metal que habría sido descubierta en la región ecuatoriana de Morona Santiago, concretamente en una gruta conocida como Cueva de los Tayos, en plena zona de influencia de los nativos shuar. Además, añadía, que gracias al propietario del lugar, un argentino-húngaro llamado Juan Moricz, pudo acceder al interior de la misma y allí observó una serie de esculturas grabadas en la piedra ciertamente extrañas, así como estructuras que evidenciaban que, a más de 80 metros bajo tierra, habitó en tiempos remotos otra humanidad de la que apenas sabemos nada, pero que habría grabado parte de su conocimiento en dichas tablillas de metal. Hace tres años el explorador Juanjo Revenga anduvo por la población de Cuenca, la ciudad a la que fueron a parar las tablillas y se le reveló que «las que no desaparecieron tras un incendio que se produjo en la iglesia donde estaban, concretamente en el patio de la misma, fueron enviadas al Vaticano, que es donde permanecen desde entonces». Sobre este asunto y las últimas investigaciones al respecto ya habrá tiempo de hablar en un futuro. Quedémonos con que fue el que catapultó definitivamente a la fama al citado Däniken, a pesar de que años después se descubriría que jamás bajó a la cueva…

«Hace miles de años los extraterrestres llegaron a Nazca buscando hierro, uranio, etc… De ahí se derivó el antiguo culto a esos "dioses" que les profesaron los habitantes de la pampa peruana», aseguraba a EM Erich von Däniken.

Ha pasado mucho tiempo de aquello, y es interesante conocer de primera mano si el suizo se arrepiente de algo. Däniken, a sus 82 años, reconoce que es evidente que cuando joven cometió errores «porque escuché versiones que acabé creyendo, no contrasté en profundidad determinadas historias, y es probable que en mi apasionamiento no fuera suficientemente crítico conmigo mismo ni con mis fuentes. Por ejemplo, en Recuerdos del futuro hablé de un supuesto pilar de hierro que se hallaba en un templo de Bali, y dejé patente que dicho pilar podría ser un presente extraterrestre del tiempo de los dioses pasados. Después supe que el color del pilar se debía a que fue quemado tiempo atrás. Hay muchos errores en esos libros que escribí, quizás porque no tuve suficiente cuidado. Pero lo mismo ocurre si coges un texto científico con 20 años; verás que tiene muchos errores que a día de hoy deben de ser corregidos porque el tiempo pasa. Eso es lo mismo que ocurrió con Erich von Däniken. Por eso si lees alguno de los libros que he publicado en los diez últimos años verás que no hay errores, que todo está bajo control». Sobre su forma de pensar y lo que nos depara el futuro es bastante claro: «Mi forma de pensar no ha cambiado en estos años. Todavía estoy firmemente convencido de que los extraterrestres nos visitaron miles de años atrás. Pero es que además estoy firmemente convencido de que van a regresar a la Tierra. Van a volver en los próximos veinte años. Va a ser un shock para nosotros y sería bueno que nos preparásemos en la medida de nuestras posibilidades». Veremos si tiene o no razón. Es cuestión de esperar…