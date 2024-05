Japón creará un grupo gubernamental para investigar ovnis

Legisladores japoneses se reunieron el pasado martes, 28 de mayo, para formar un grupo no partidista que solicitará al gobierno nipón la creación de una organización destinada a investigar fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), comúnmente conocidos como OVNIs. Este grupo será presidido por Yasukazu Hamada, líder de asuntos parlamentarios del Partido Liberal Democrático (PLD). Shinjiro Koizumi, ex Ministro de Medio Ambiente y también miembro del PLD, actuará como secretario general.

Después de la asamblea preparatoria que se llevó a cabo en el parlamento el martes, el grupo celebrará su reunión general fundacional el 6 de junio. La iniciativa de los legisladores japoneses sigue los pasos del gobierno de Estados Unidos, que ha establecido una organización especializada en el Departamento de Defensa para investigar los UAP.

El interés global en los UAP ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente después de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicara informes y vídeos de encuentros con estos fenómenos. En 2022, el Pentágono creó la AARO (Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios) que proporcionó al Congreso el último informe sobre el asunto en el que reconoce que un alto porcentaje permanecen sin explicación aunque no ha encontrado evidencias extraterrestres.

Yasukazu Hamada, líder de asuntos parlamentarios del Partido Liberal Democrático

Cooperación Internacional

El grupo de legisladores japoneses instará al gobierno a recopilar y analizar información sobre los UAP y buscará cooperar con Washington mediante la formación de una organización equivalente en Japón.

De hecho, hace un año (en mayo de 2023) un diputado del Partido de Restauración de Japón (abreviado PRJ) llevó al pleno del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de Japón el tema de los UAP proponiendo un proyecto de ley que sirviera para fortalecer el desarrollo y producción de equipos destinados al Ministerio de Defensa. Yoshiharu Asakawa, además, solicitó que su país compartiera información con los Estados Unidos para investigar este fenómeno, "y desarrollar la mayor cantidad de equipo de defensa posible".

La colaboración internacional es, por tanto, crucial, ya que los UAP representan un desafío global que trasciende las fronteras nacionales. La cooperación entre Japón y Estados Unidos podría facilitar un intercambio más eficiente de información y recursos para abordar el problema de seguridad.

The UFO Center de Japan esta localizado en Fukushima

Seguridad Nacional

En su declaración fundacional, el grupo señaló que si los UAP, que han sido avistados en numerosas ocasiones sobre territorio japonés, resultaran ser armas secretas de vanguardia o drones espías no tripulados de otros países, constituirían una amenaza significativa para la seguridad de Japón. Esta preocupación subraya la importancia de una investigación exhaustiva y sistemática para determinar la naturaleza y el origen de estos fenómenos.

El grupo insta a los miembros del parlamento de todos los partidos para que se unan a esta iniciativa. La formación de un frente unido y no partidista es esencial para abordar de manera efectiva las posibles implicaciones de los UAP en términos de seguridad nacional y científica.