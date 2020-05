Japón se prepara frente a un ataque OVNI

El ministro de Defensa de Japón, Tarō Kōno, no cree en los OVNIs pero, sin embargo, declaró en rueda de prensa que su departamento estará preparado si se diera algún tipo de avistamiento. Es decir: el país del Sol Naciente prepara un protocolo de actuación en caso de “contacto”.

La comparecencia ante los medios de comunicación tuvo lugar después que el Pentágono publicara el pasado lunes, 27 de abril, tres vídeos obtenidos por pilotos de la Fuerza Aérea, en las que se muestran las extrañas evoluciones de VAA (Vehículos Aéreos Anómalos) en el espacio aéreo estadounidense, en concreto, en la Costa Oeste de EE.UU. Aunque las cintas ya eran conocidas éste es un reconocimiento oficial.

Kōno precisó que los pilotos de la Fuerza de Autodefensa Aérea nipona nunca han detectado ovnis sobre su espacio aéreo pero que siete bases, desde Hokkaido a Okinawa, se han preparado para monitorizar e identificar “tráficos” de origen desconocido.

Tarō Kōno es un político franco y en ocasiones "excéntrico", según la prensa nipona. Tiene una dilatada vida política y es ministro de defensa desde el verano de 2019. Indicó que le gustaría saber por qué Estados Unidos decidió publicar esos videos ahora. De hecho, el comunicado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos explicaba que la desclasificación de los vídeos de ovnis, obedecía no tanto a un reconocimiento de que naves extraterrestres habían llegado a la Tierra sino “para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más”.

¿Disipar dudas? Pero si el Pentágono ya había dicho que eran verdaderos. Y sobre si hay más... El gobierno niega todo conocimiento, como solía decir la presentación de los X Files.

En mi opinión, la difusión de estos vídeos –ahora de forma oficial– no aporta nada nuevo, nada que no supiéramos hace seis meses, cuando la Fuerza Aérea confirmó la realidad de estos avistamientos y dijo estar trabajando en un protocolo de actuación frente a nuevas intrusiones en su espacio aéreo.

La razón, en mi intuición –insisto– tiene qué ver con Trump, en concreto con sus meteduras de pata. Poco antes del comunicado, el presidente de los Estados Unidos dijo que si el jabón era tan efectivo contra el Covid-19 por qué los científicos no estudiaban una forma de ingerirlo para matar al virus (sic). El escándalo fue mayúsculo pero ahora todo el mundo habla de OVNIs y no de la barbaridad.

Lo mismo ocurrió al principio de la pandemia cuando la CIA facilitó cinco expedientes para creyentes y cinco para escépticos tras otra metedura de pata del presidente. ¿Casualidad? Lo dudo.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a