La verdad sobre los ovnis desclasificados por el Pentágono

Una nueva teoría quiere explicar los vídeos sobre ovnis desclasificados por el Pentágono en abril de 2020. Y es que, descartada la posibilidad de drones de otras naciones o de fenómenos meteorológicos, abrieron la posibilidad a la visita de tecnologías extraterrestres.

Las tres películas, obtenidas con una cámara infrarroja entre 2004 y 2015, muestran objetos maniobrando o acelerando de forma imposible de acuerdo a las leyes de la física actual. Hablamos de giros sobre sí mismo, de aceleraciones que superan en 7 veces la velocidad del sonido o la posibilidad de aparecer y desaparecer de los radares a voluntad según informes que, en su día, divulgamos en este vídeo.

Ahora, el periodista de la revista Forbes David Hambling divulga una tecnología estadounidense que podría explicar en parte los fenómenos protagonizados por los pilotos de la Fuerza Aérea. Se trata de una patente de la Marina de los Estados Unidos basada en plasma láser, una tecnología capaz de crear imágenes en el aire para engañar a los sensores infrarrojos de los misiles que buscan el calor para llegar a su objetivo. En la década de los 50, fue desarrollado el primer misil Sidewinder que buscaba el calor de las toberas de un avión enemigo. La última versión, el AIM-9X, todavía está en servicio en todo el mundo.

Hasta ahora, los pilotos podían expulsar bengalas señuelo para alejar a uno de estos misiles de su avión, pero esta maniobra solo les proporcionaba unos pocos segundos de protección antes de que el misil se redireccionara hacia el objetivo.

La tecnología patentada en 2018, sin embargo, es una contramedida láser que deslumbra al buscador de infrarrojos. Un pulso láser suficientemente intenso puede ionizarse produciendo una explosión de plasma brillante que genera imágenes fantasma con emisiones infrarrojas para engañar a los misiles en busca de calor.La patente detalla que "una fuente láser está montada en la parte trasera del vehículo aéreo, y en donde la fuente láser está configurada para crear un plasma inducido por láser, y en donde el plasma inducido por láser actúa como un señuelo para una amenaza entrante para el vehículo aéreo ".

Además, el láser crea una serie de columnas de plasma en el aire que forman una imagen 2D o 3D mediante un proceso de exploración de trama, similar a la forma en que los antiguos televisores de rayos catódicos muestran una imagen.

Dibujo de la patente

Fantástico. Engañaría al más pintado pero… No podemos eludir el hecho de que la patente es de 2018 y los ovnis captados por los cazas norteamericanos se remontan a 2004 y 2015. Por mucho que el Dr. Hening haya estado trabajando en el plasma inducido por láser en Space and Naval Warfare Systems Center Pacific desde 2012. No tenemos máquina del tiempo ¿verdad? No olvidemos, además, que los objetos fueron captados por los radares, es decir, la onda electromagnética de estos dispositivos primarios rebota en un objeto y devuelve vectores de altura, rumbo y velocidad. Esta onda no rebotaría nunca en un plasma.

Y, finalmente: es poco probable que el Pentágono publique videos de su propia arma secreta. Si no la tiene perfeccionada podría ser un farol (de cara a otras potencias que trabajen en sistemas parecidos), pero si no la tiene es poner en antecedentes a las potencias enemigas para ponerlas en sobre aviso ¿no?

En definitiva. Las filmaciones constituyen un desafío científico, tal como admitió el físico Michio Kaku en Barcelona. Kaku reconocía que ahora la pelota está encima de las grandes potencias para demostrar, precisamente, que esos objetos son tecnología terrestre. De lo contrario estamos ante la primera evidencia incontrovertible de que los ovnis son naves de otros mundos.