Un equipo de arqueólogos trata de saber más sobre un palo de madera tallado en forma de serpiente descubierto en 2020 en los humedales situados al suroeste de Finlandia, más concretamente en el yacimiento de Järvensuo. Las pruebas de radiocarbono sitúan el artefacto en el período neolítico tardío, hace unos 4.400 años.

El descubrimiento de esta figurilla me dejó sin palabras y me dio escalofríos

Tal y como detallan los responsables del estudio en un artículo publicado en la revista Antiquity, la figura de serpiente está "delicadamente tallada" en una sola pieza de madera −el tipo de madera aún es desconocido−. Mide 53 centímetros de largo y unos 2,5 cm de grosor. "El cuello se estrecha y el cuerpo delgado está formado por dos curvas talladas que continúan hasta la cola ahusada. La cabeza plana y angular se representa en una posición ligeramente elevada con la boca abierta", señalan los autores, Satu Koivisto, investigadora postdoctoral en la Universidad de Turku y responsable de la investigación, y Antti Lahelma, coautor del estudio y arqueólogo de la Universidad de Helsinki.

"He visto muchas cosas extraordinarias en mi trabajo como arqueóloga de humedales, pero el descubrimiento de esta figurilla me dejó sin palabras y me dio escalofríos", señala Koivisto en un comunicado. La figura es muy naturalista y se asemeja a una culebra (Natrix natrix) o una víbora europea (Vipera berus) en el acto de deslizarse o alejarse nadando.

A) La figura de serpiente in situ ; B) el artefacto excavado fotografiado desde arriba (Foto: de S. Koivisto).

UNA FIGURA ÚNICA

"La figura es hasta ahora única en estilo y carácter", al menos en la Europa septentrional neolítica. "Un punto de comparación algo inverosímil se puede encontrar en una pequeña estatuilla de arcilla neolítica de Hietaniemi aproximadamente a 100 km al noroeste de Järvensuo, que retrata a una pequeña serpiente acurrucada con la cabeza levantada", apuntan los autores en el artículo de Antiquity. También pueden encontrarse ocasionalmente representaciones de serpientes en diferentes materiales (ámbar, hueso, madera, arcilla, asta) en el arte portátil del Mesolítico, Neolítico y Edad del Bronce Antiguo en el Báltico Oriental. En cualquier caso, existen muchas más evidencias de figurillas de madera con forma de ser humano u otros animales, como las aves acuáticas.

"En ocasiones, las serpientes también se representan en el arte rupestre del norte de Europa. [...] Curiosamente, en algunos sitios una figura humana parece tener una serpiente en la mano y, por lo tanto, de hecho puede representar una figura de serpiente tallada o un bastón"

Representaciones de serpientes en el arte rupestre neolítico del norte de Europa (Figura de A. Lahelma).

¿EL BASTÓN DE UN CHAMÁN?

"Se debe tener mucho cuidado al interpretar un hallazgo prácticamente único como la figura de Järvensuo, especialmente porque el carácter del sitio aún no se comprende completamente.", apuntan los investigadores.

El humedal de Järvensuo fue descubierto de forma casual en 1950. Desde entonces se han descubierto diferentes "artefactos prehistóricos, incluida una pala de madera con un mango tallado para parecerse a la cabeza de un oso, implementos de pesca y cerámica". Desde la excavación de 1980, se han realizado estudios y excavaciones menores, lo que significa que hay mucho trabajo por hacer. Trabajo que se retomó décadas después, siendo en el transcurso de los años 2020 y 2021 cuando la excavación se concentró en la orilla del lago en la que ha aparecido la figura con forma de serpiente.

Las serpientes están cargadas de significado simbólico y se creía que los chamanes podían transformarse en serpientes

"La gran cantidad de artefactos relacionados con la pesca en Järvensuo sugiere actividades económicas, pero con un posible elemento ritual relacionado con el uso de la orilla del lago. No está claro si la figura era una escultura independiente o un bastón (o ambos), y de cualquier manera es posible una multitud de interpretaciones".

Diferentes expertos han mostrado su interés por este hallazgo y han esbozado posibles explicaciones para intentar comprender la función de este objeto. Vesa-Pekka Herva, jefe del departamento de arqueología de la Universidad de Oulu, indicó a WordsSideKick.com que este artefacto "muestra que la gente del Neolítico tenía una gran preocupación por el mundo subterráneo".

Otros académicos consultados por LiveScience consideran que puede tratarse de un ofrenda, ya que al aparecer junto al lago "apoya la idea de que era un artefacto y no un objeto perdido accidentalmente". Francis Joy, investigador postdoctoral de la Universidad de Laponia, indica que sería interesante investigar si existe un lugar de para hacer ofrendas cerca de donde se encontró la "serpiente".

En cualquier caso, y a la espera de estudios que confirmen la función y significado de este insólito objeto, "parece razonable −indican los autores− situar el artefacto en la esfera religiosa. Las serpientes están cargadas de significado simbólico tanto en la cosmología Finno-Ugric como en la Sami, y se creía que los chamanes podían transformarse en serpientes". Si además tenemos en cuenta que se creía que la Tierra de los Muertos estaba bajo el agua, el escenario del humedal en el que apareció la figurilla de Järvensuo adquiere otra dimensión.