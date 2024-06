El extraño objeto que recientemente cayó del cielo en las montañas del oeste de Carolina del Norte podría ser de Space X, la compañía fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costes de viajar al espacio y facilitar, entre otros sueños megalómanos, la colonización de Marte.

Aunque la identidad del objeto aún no ha sido confirmada por la empresa del magnate, hay razones para sospechar que se trata de una pieza de un cohete, posiblemente relacionado con el compartimiento de carga de una misión SpaceX Crew Dragon. Esta teoría se basa en la similitud del objeto hallado en Estados Unidos con otro encontrado el pasado mes de abril en un campo de cultivo en Regina, Saskatchewan, Canadá.

Jonathan McDowell, astrofísico del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, explicó en una publicación en X (anteriormente Twitter) que el objeto hallado en Canadá provenía de la misión Axiom 3 de SpaceX, cuyo compartimiento de carga reingresó a la atmósfera sobre Saskatchewan el 26 de febrero. “Estamos descubriendo que los materiales compuestos del compartimiento sobreviven al reingreso sorprendentemente bien,” añadió McDowell.

Here is the reentry path indeed going just west of Asheville NC (direction of flight was to the NE) pic.twitter.com/5niV87xh51